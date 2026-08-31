Richard Carapaz encara la etapa 10 de la Vuelta a España 2026 este martes 1 de septiembre 

Andorra la Vella, Andorra - 25 de agosto de 2026 EF Educación - Richard Carapaz de EasyPost reacciona cuando cruza la línea al final de la etapa 4

La Vuelta a España 2026 reanuda sus acciones este martes 1 de septiembre tras cumplir con el primer día de descanso de la carrera. La etapa 10 propone un trazado de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, un recorrido que transita por la provincia de Albacete con un terreno sinuoso y rompepiernas que exigirá la máxima atención de los favoritos.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, líder del EF Education-EasyPost, llega a esta jornada posicionado en el quinto lugar de la clasificación general. Tras una destacada actuación en la novena etapa donde consolidó su presencia en el top 5 a 3:26 del líder Enric Mas, el objetivo primordial de la 'Locomotora del Carchi' será proteger su diferencia y controlar cualquier movimiento que ponga en riesgo su posición.

El perfil de la jornada incluye tres puertos de tercera categoría (Puerto del Peralejo, Puerto de Aýna y Puerto de Socovos), pasos que sin ser de alta montaña mantendrán un ritmo constante y desgastante. Para Carapaz, este escenario demanda una estrategia de ahorro energético, permitiendo que la fuga del día dispute la victoria de etapa mientras el grupo principal transita bajo un esquema de vigilancia.

El trabajo colectivo del EF Education-EasyPost resultará fundamental a lo largo de los casi 185 kilómetros de recorrido. Los gregarios de la escuadra norteamericana deberán arropar al carchense para evitar que quede expuesto en las zonas más abiertas y para posicionarlo en la cabecera del pelotón antes del exigente cierre hacia la línea de meta.

La provincia de Albacete se caracteriza por sus carreteras estrechas y los vientos cruzados, factores que a menudo generan abanicos y cortes imprevistos en el pelotón. Por esta razón, la atención de la escuadra ecuatoriana estará puesta en evitar sorpresas o caídas que puedan provocar pérdidas de tiempo en un día teóricamente de transición.

El final en Elche de la Sierra presenta un repecho con pendientes de entre el 2% y el 4% en el último kilómetro, un remate perfecto para especialistas en esprints reducidos o ataques tardíos. Si bien no se anticipan movimientos agresivos entre los candidatos al título, Carapaz deberá mantenerse atento para responder a cualquier cambio de ritmo en los metros definitivos.

Superar la décima fracción sin contratiempos permitirá a Richard Carapaz afrontar con solidez los próximos compromisos de la segunda semana de competencia. La planificación del carchense apunta a llegar con piernas frescas a las exigentes jornadas de alta montaña, donde buscará descontar tiempo y pelear por los puestos de podio en la gran ronda española.