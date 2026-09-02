Matthew Brennan gana al esprint la etapa 11 de la Vuelta; Carapaz sigue quinto en la general 

El ciclista británico del equipo Visma-Lease a Bike, Matthew Brennan, compite antes de ganar la 11.ª etapa de la Vuelta a España 2026.

El ciclista británico Matthew Brennan logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España al imponerse al esprint este miércoles en la llegada masiva en Lorca, gracias al trabajo de su compañero Wout Van Aert.

A sus 21 años, el joven velocista británico se está revelando en España como uno de los ciclistas a tener en cuenta en los próximos años en las llegadas masivas.

Este miércoles se vio beneficiado por el trabajo que realizó su equipo, el Visma-Lease a bike, y sobre todo Van Aert, quien realizó el último relevo ya en el último kilómetro para que el británico rematara la faena al término de los 153,8 km de recorrido llano entre Cartagena y Lorca.

"Estoy en un equipo lleno de campeones enormes. Tienes a tipos que han estado en podios de grandes vueltas y que las han ganado, y también tienes a tipos que han ganado grandes clásicas", agradeció el ganador de la etapa.

"Los chicos hicieron un trabajo fantástico en esos últimos 10 km para mantenernos en el lugar adecuado, en la posición correcta, lejos de problemas. Y cruzamos la línea primeros, así que estamos súper contentos", añadió.

"El hecho de que ellos apuesten por mí cada vez es una oportunidad increíble, y estoy muy agradecido de que lo den todo por mí".

Iguala a Pogacar

Vencedor ya en la segunda y la quinta etapa, Brennan se convierte en el primer ganador de tres etapas en su primera participación en una gran vuelta desde un tal Tadej Pogacar en la Vuelta de 2019.

Brennan superó en la meta al francés Bryan Coquard y el belga Jordi Meeus.

El español Enric Mas se mantiene como líder de la carrera, aunque el jueves tendrá una prueba de fuego en la defensa del maillot rojo, con la llegada a Calar Alto (Almería).

El jueves, los ciclistas tendrán que recorrer los 167 km que separan Vera de Calar Alto, con cinco puertos de montaña en el camino.

En los 30 últimos kilómetros, los aspirantes al título de la Vuelta tendrán que subir dos puertos de primera categoría: el Alto de Velefique (13 km al 7,2% de desnivel medio y la cima a 21 km de la meta) y Calar Alto (17 km al 5,6%), en cuya cima estará instalada la pancarta de llegada.

Las principales amenazas de Mas en la pelea por el maillot rojo son el esloveno Primoz Roglic, que busca ser el primer ciclista en ganar cinco Vueltas a España (está a 1'18" del mallorquín) y el austriaco Feliz Gall (a 1'39").

El ecuatoriano Richard Carapaz, quinto en la general a 3'26" de Mas, tendrá también una buena oportunidad para meterse en la pelea por el podio.