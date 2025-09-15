La UCI protesta contra el Gobierno español por supuesto apoyo a marchas en La Vuelta

Jonas Vingegaard se proclamó campeón de La Vuelta, pese a que la última etapa no pudo completarse por las protestas.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) afirmó, este lunes 15 de septiembre, que 'lamenta' el apoyo del Gobierno español a los manifestantes propalestinos durante la Vuelta a España, lo que, según la instancia, "pone en tela de juicio la capacidad" del país "para acoger grandes eventos deportivos internacionales"

"Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo, y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes".

La UCI, presidida por el francés David Lappartient, respondió así al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que expresó su "profunda admiración" por los manifestantes propalestinos que perturbaron la Vuelta.

En un país donde la causa palestina cuenta con numerosos adeptos, la Vuelta se vio perturbada en varias ocasiones por militantes propalestinos que exigían la exclusión del equipo Israel Premier Tech, provocando en ocasiones la caída de algunos corredores y obligando a recortar varias etapas.

La UCI denunció "intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física".