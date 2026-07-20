FIFA anunció que investigará pelea que se produjo tras la final del Mundial 2026

Los argentinos Leandro Paredes y Lisandro Martínez se enfrentan a Gavi, de España, tras el partido de la final.

La FIFA designó a un fiscal disciplinario y de ética para investigar la trifulca que estalló tras la final del Mundial, después de que España se impusiera 1-0 a Argentina en la prórroga.

Las tensiones estallaron después de que España se asegurara su segundo título mundial gracias a un gol en la prórroga del extremo Ferran Torres. Argentina ya se había quedado con 10 jugadores en el minuto 93 del tiempo reglamentario, cuando Enzo Fernández fue expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla.

Tras pitido final, el centrocampista argentino Leandro Paredes se enzarzó con varios jugadores españoles, entre ellos el defensa Eric García y el centrocampista Gavi, lo que desencadenó una pelea más extendida entre las dos plantillas.

Los jugadores de ambos equipos se empujaron mutuamente y tuvieron que ser separados físicamente, mientras el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, trataba de calmar a los jugadores.

No se ha dado ningún plazo para la conclusión de la investigación.