Inter Miami de Messi jugará ante Independiente del Valle el 13 febrero en Puerto Rico

Esta será la primera vez que Messi juegue con el Inter de Miami en Puerto Rico.

El Inter Miami de Lionel Messi, campeón del MLS 2025, ha confirmado que jugará en Puerto Rico el 13 de febrero próximo, como parte de una gira de pretemporada por varios países latinoamericanos, que arranca este sábado 24 de enero del 2026, en Perú.

El encuentro del Inter Miami en suelo caribeño será ante el Independiente del Valle, campeón de la Copa Ecuador en 2025, en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, ciudad colindante a San Juan, detalla el club estadounidense en su página web.

"Estamos emocionados de ver a nuestra afición en Puerto Rico y de jugar ante el Independiente del Valle para prepararnos para nuestra temporada", dijo el director deportivo del Inter Miami, Guillermo Hoyos, en un comunicado publicado en el portal del club.

Será la primera vez que el Inter Miami y Messi jueguen en Puerto Rico.

En el año 2011, la productora puertorriqueña de espectáculos Maritza Casiano anunció que Messi visitaría la isla para un encuentro amistoso frente al extinto club Puerto Rico Islanders, pero el desafío nunca se dio.

El partido del Inter Miami en la isla caribeña del 13 de febrero será el cuarto que tendrá como preparación para su venidera temporada del 2026.

Luego de su encuentro de esta noche en la capital peruana de Lima, específicamente en el estadio Alejandro Villanueva, ante el Alianza Lima, el Inter Miami jugará el 31 de enero ante el colombiano Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Colombia.

Una semana más tarde, el 7 de febrero, el Inter Miami tendrá su tercer compromiso amistoso, esta vez en Guayaquil, contra el Barcelona de Guayaquil en el estadio monumental Banco Pichincha.

Seis días después, Messi y el Inter Miami disputarán su cuarto encuentro de la gira.

El enfrentamiento del Inter Miami esta noche en Lima es el primero del club desde que ganó el título del MLS ante Vancouver.