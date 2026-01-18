El ecuatoriano Sebastián Guayasamín logró el puesto 11 en el Dakar 2026 en Arabia Saudita

Sebastián Guayasamín logró el puesto 11 en la competencia de Rally Dakar 2026.

¡Ecuador en lo alto! Sebastián Guayasamín logró el puesto 11 en la 47 edición del Rally Dakar 2026, en Arabia Saudita, tras completar con éxito las 13 etapas.

Guayasamín cruzó la meta en Yanbu este domingo 18 de enero de 2026 y logró los mejores resultados que lo llevaron a ocupar el puesto 11 en la clasificación general.

El piloto ecuatoriano se ubicó en el puesto 11 de la categoría SSV (T4), un puesto más arriba que la clasificación del año anterior.

Esta es la duodécima competencia de Dakar para Guayasamín. La prueba la completó junto a su navegante Pol Ros, dejando la bandera ecuatoriana en lo alto.

Ambos corrieron con el Old Friends Rally Team en un Polaris RZR Pro-R que quedó intacto, según contó Guayasamín en un video colgado en sus redes sociales.

"Este podio se construyó kilómetro a kilómetro, y es el resultado de caídas y levantadas, de noches largas y días interminables en el desierto", escribió el piloto de 45 años.