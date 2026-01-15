LigaPro presentó el balón para el arranque del campeonato 2026; estas son sus características

El nuevo balón con el que se jugará el campeonato nacional de fútbol 2026.

A través de sus redes sociales, la LigaPro presentó este jueves 15 de enero del 2026 el balón oficial con el que se disputará el campeonato nacional de fútbol 2026, que está previsto que arranque el próximo 20 de febrero.

“¡Primer anuncio del 2026! Presentamos el nuevo balón oficial de la LigaPro”, publicó LigaPro en su cuenta de X, acompañado de un video que muestra las características del esférico.

Según las descripciones del fabricante, el nuevo balón, de la marca Nike, está diseñado para optimizar el control, la precisión y la estabilidad durante el juego. Su superficie texturizada busca mejorar la precisión en pases y remates, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

El Nike Control resalta por una combinación de colores llamativa y contrastante, pensada para mejorar la visibilidad tanto para los futbolistas dentro del campo como para el público. El Nike Control tendrá su estreno oficial en la primera fecha de la LigaPro 2026.