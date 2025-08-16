¡Orgullo tricolor! Fabiana Vélez y Jennifer García, subcampeonas mundiales en cheerleading

Las dos ecuatorianas hicieron historia al ganar la primera medalla de plata de cheerleading en los Juegos Mundiales de Chengdú

Ecuador hizo historia, este sábado 16 de agosto del 2025, en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, al conseguir por primera vez una medalla de plata en cheerleading.

Las protagonistas fueron Fabiana Vélez Cedeño y Jennifer García, quienes deslumbraron en la final de dobles mixtos y dejaron en alto el nombre del país, en China, donde se desarrolla la competencia.

Las ecuatorianas se lucieron con una rutina impecable que alcanzó 87 290 puntos, su mejor marca del torneo, superando incluso el desempeño mostrado en las semifinales.

"Fabiana Vélez Cedeño y Jennifer García dejaron todo en la pista en la final de dobles mixtos, logrando su mejor puntaje del torneo: 87 290, superando incluso sus marcas de semifinales", indicó Team Ecuador, en su cuenta de X.

"El oro fue para Estados Unidos, pero las ecuatorianas brillaron con luz propia y se consagraron como subcampeonas mundiales en los World Games Chengdu 2025", añadió el Team Ecuador, que representa al país en los eventos multideportivos.

"Fue una experiencia magnífica. Estar acá es un sueño, hemos trabajado durante tres años. Estoy muy orgullosa de nuestra trabajo y de lo que hemos conseguido", expresaron emocionadas Vélez y García tras recibir la medalla.