Premios Óscar 2026: lo que debes saber de la gran noche del cine
Los Óscar 2026 premian a las producciones más destacadas del cine mundial
La estatuilla de los Premios Óscar, el galardón más prestigioso de la industria cinematográfica mundial
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
13 mar 2026 - 17:52
La 98.ª edición de los Premios Óscar se celebra el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles (Estados Unidos). La ceremonia reconoce a las mejores películas estrenadas durante 2025.
La gala es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y cuenta con 24 categorías, entre ellas mejor película, dirección, actor, actriz y premios técnicos.
El evento es conducido por el comediante Conan O’Brien, quien repite como anfitrión de la ceremonia.
¿A qué hora se pueden ver los Óscar en Ecuador?
La ceremonia inicia a las 19:00 (7:00 p. m.) en Ecuador, mientras que la alfombra roja comienza cerca de media hora antes.
En América Latina, la transmisión suele realizarse a través del canal TNT y también mediante plataformas de streaming.
Plataformas y canales
TNT: transmite la ceremonia en vivo para Latinoamérica.
Max: permite ver la transmisión en streaming en varios países de la región.
Hulu: disponible principalmente en Estados Unidos para ver la transmisión del canal ABC.
La gala dura aproximadamente tres horas y media, tiempo en el que se entregan todas las estatuillas de la Academia.
En Latinoamérica, la señal que normalmente emiten TNT y Max incluye comentarios y cobertura de la alfombra roja antes de la premiación.
Películas nominadas a Mejor Película
Entre las candidatas a Mejor Película, el premio más importante de la noche, destacan diez producciones:
Sinners (Pecadores)
Mejor Película
Mejor Dirección (Ryan Coogler)
Mejor Actor (Michael B. Jordan)
Mejor Guion Original
Mejor Fotografía
Mejor Montaje
Mejor Banda Sonora
Mejor Diseño de Producción
Mejor Sonido
Mejores Efectos Visuales
Mejor Maquillaje y Peluquería
Es la película con más nominaciones de la edición, lo que la convierte en una de las favoritas de la crítica.
One Battle After Another (Una Batalla Tras Otra)
Mejor Película
Mejor Dirección (Paul Thomas Anderson)
Mejor Actor (Leonardo DiCaprio)
Mejor Guion Adaptado
Mejor Fotografía
Mejor Montaje
Bugonia (Nacido de un Buey)
Mejor Película
Mejor Dirección
Mejor Actriz (Emma Stone)
Mejor Guion Adaptado
Mejor Diseño de Producción
F1 (Formula 1)
Mejor Película
Mejor Sonido
Mejores Efectos Visuales
Mejor Montaje
Mejor Fotografía
Frankenstein
Mejor Película
Mejor Dirección
Mejor Actor de Reparto
Mejor Diseño de Producción
Mejor Maquillaje y Peluquería
Hamnet (Hogar)
Mejor Película
Mejor Actriz
Mejor Guion Adaptado
Mejor Diseño de Vestuario
Mejor Dirección
Marty Supreme (Marty el Grandioso)
Mejor Película
Mejor Actor (Timothée Chalamet)
Mejor Guion Original
Mejor Montaje
The Secret Agent (El Agente Secreto)
Mejor Película
Mejor Película Internacional
Mejor Guion Adaptado
Mejor Dirección
Sentimental Value (Valor Afectivo)
Mejor Película
Mejor Guion Original
Mejor Actriz de Reparto
Mejor Fotografía
Train Dreams (Tren de los sueños)
Mejor Película
Mejor Actor
Mejor Guion Adaptado
Mejor Fotografía
Estas películas fueron seleccionadas por los miembros de la Academia tras la votación de las producciones estrenadas en 2025.
¿Por qué estas películas están nominadas?
Las producciones llegan a los Óscar tras destacarse durante la temporada de premios del cine, que incluye galardones como los Globos de Oro, BAFTA y Critics Choice Awards.
Los criterios que evalúa la Academia incluyen:
Dirección y narrativa cinematográfica
Actuaciones destacadas
Innovación técnica
Impacto cultural y artístico
Guion y calidad de producción
La película “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, lidera las nominaciones gracias a su impacto crítico y técnico dentro de la industria.
La película más nominada de los Óscar 2026
La producción “Sinners” encabeza esta edición con 16 nominaciones, la cifra más alta registrada en la historia de los premios de la Academia.
Esto la convierte en una de las favoritas para llevarse varias estatuillas durante la ceremonia.
Las películas que más Óscar han ganado en la historia
El récord histórico de más premios Óscar lo comparten tres películas, cada una con 11 estatuillas:
Ben-Hur (1959)
Titanic (1997)
El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003)
“Titanic”, dirigida por James Cameron, ganó 11 premios de 14 nominaciones, incluidos Mejor Película y Mejor Director.
Por su parte, El Retorno del Rey logró un récord al ganar las 11 categorías en las que estaba nominada, uno de los hitos más importantes en la historia del cine.
¿Hay ecuatorianos nominados a los Óscar 2026?
Hasta el momento no hay actores, directores ni producciones ecuatorianas nominadas en las principales categorías de la edición 2026.
Sin embargo, Ecuador ha participado en otras ediciones con películas enviadas a competir en la categoría Mejor Película Internacional, que reconoce producciones de diferentes países.
Curiosidades de los Óscar
La primera ceremonia se realizó en 1929. La estatuilla oficial se llama Premio de la Academia al Mérito, aunque popularmente se la conoce como “Oscar”.
La estatuilla mide 34 centímetros y pesa alrededor de 3,8 kilos.
En 2026 se incluye por primera vez el premio a Mejor Casting, ampliando el total a 24 categorías.
Compartir