Premios Óscar 2026: lo que debes saber de la gran noche del cine

La estatuilla de los Premios Óscar, el galardón más prestigioso de la industria cinematográfica mundial

La 98.ª edición de los Premios Óscar se celebra el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles (Estados Unidos). La ceremonia reconoce a las mejores películas estrenadas durante 2025.

La gala es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y cuenta con 24 categorías, entre ellas mejor película, dirección, actor, actriz y premios técnicos.

El evento es conducido por el comediante Conan O’Brien, quien repite como anfitrión de la ceremonia.

¿A qué hora se pueden ver los Óscar en Ecuador?

La ceremonia inicia a las 19:00 (7:00 p. m.) en Ecuador, mientras que la alfombra roja comienza cerca de media hora antes.

En América Latina, la transmisión suele realizarse a través del canal TNT y también mediante plataformas de streaming.

Plataformas y canales

TNT: transmite la ceremonia en vivo para Latinoamérica.

Max: permite ver la transmisión en streaming en varios países de la región.

Hulu: disponible principalmente en Estados Unidos para ver la transmisión del canal ABC.

La gala dura aproximadamente tres horas y media, tiempo en el que se entregan todas las estatuillas de la Academia.

En Latinoamérica, la señal que normalmente emiten TNT y Max incluye comentarios y cobertura de la alfombra roja antes de la premiación.

Películas nominadas a Mejor Película

Entre las candidatas a Mejor Película, el premio más importante de la noche, destacan diez producciones:

Sinners (Pecadores)

Mejor Película

Mejor Dirección (Ryan Coogler)

Mejor Actor (Michael B. Jordan)

Mejor Guion Original

Mejor Fotografía

Mejor Montaje

Mejor Banda Sonora

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

Mejor Maquillaje y Peluquería

Es la película con más nominaciones de la edición, lo que la convierte en una de las favoritas de la crítica.

One Battle After Another (Una Batalla Tras Otra)

Mejor Película

Mejor Dirección (Paul Thomas Anderson)

Mejor Actor (Leonardo DiCaprio)

Mejor Guion Adaptado

Mejor Fotografía

Mejor Montaje

Bugonia (Nacido de un Buey)

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actriz (Emma Stone)

Mejor Guion Adaptado

Mejor Diseño de Producción

F1 (Formula 1)

Mejor Película

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

Mejor Montaje

Mejor Fotografía

Frankenstein

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actor de Reparto

Mejor Diseño de Producción

Mejor Maquillaje y Peluquería

Hamnet (Hogar)

Mejor Película

Mejor Actriz

Mejor Guion Adaptado

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Dirección

Marty Supreme (Marty el Grandioso)

Mejor Película

Mejor Actor (Timothée Chalamet)

Mejor Guion Original

Mejor Montaje

The Secret Agent (El Agente Secreto)

Mejor Película

Mejor Película Internacional

Mejor Guion Adaptado

Mejor Dirección

Sentimental Value (Valor Afectivo)

Mejor Película

Mejor Guion Original

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Fotografía

Train Dreams (Tren de los sueños)

Mejor Película

Mejor Actor

Mejor Guion Adaptado

Mejor Fotografía

Estas películas fueron seleccionadas por los miembros de la Academia tras la votación de las producciones estrenadas en 2025.

¿Por qué estas películas están nominadas?

Las producciones llegan a los Óscar tras destacarse durante la temporada de premios del cine, que incluye galardones como los Globos de Oro, BAFTA y Critics Choice Awards.

Los criterios que evalúa la Academia incluyen:

Dirección y narrativa cinematográfica

Actuaciones destacadas

Innovación técnica

Impacto cultural y artístico

Guion y calidad de producción

La película “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, lidera las nominaciones gracias a su impacto crítico y técnico dentro de la industria.

La película más nominada de los Óscar 2026

La producción “Sinners” encabeza esta edición con 16 nominaciones, la cifra más alta registrada en la historia de los premios de la Academia.

Esto la convierte en una de las favoritas para llevarse varias estatuillas durante la ceremonia.

Las películas que más Óscar han ganado en la historia

El récord histórico de más premios Óscar lo comparten tres películas, cada una con 11 estatuillas:

Ben-Hur (1959)

Titanic (1997)

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003)

“Titanic”, dirigida por James Cameron, ganó 11 premios de 14 nominaciones, incluidos Mejor Película y Mejor Director.

Por su parte, El Retorno del Rey logró un récord al ganar las 11 categorías en las que estaba nominada, uno de los hitos más importantes en la historia del cine.

¿Hay ecuatorianos nominados a los Óscar 2026?

Hasta el momento no hay actores, directores ni producciones ecuatorianas nominadas en las principales categorías de la edición 2026.

Sin embargo, Ecuador ha participado en otras ediciones con películas enviadas a competir en la categoría Mejor Película Internacional, que reconoce producciones de diferentes países.

Curiosidades de los Óscar

La primera ceremonia se realizó en 1929. La estatuilla oficial se llama Premio de la Academia al Mérito, aunque popularmente se la conoce como “Oscar”.

La estatuilla mide 34 centímetros y pesa alrededor de 3,8 kilos.

En 2026 se incluye por primera vez el premio a Mejor Casting, ampliando el total a 24 categorías.