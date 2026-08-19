Los hermanos Naranjo conquistan el bronce en el Mundial Universitario de Pentatlón Moderno

Los hermanos María Sol y Bayardo Naranjo ganan podio en el Mundial Universitario de Pentatlón Moderno, en España.

La destacada dupla de pentatletas, conformada por los mellizos María Sol y Bayardo Naranjo, sumó un nuevo logro a su ascendente palmarés internacional.

Durante la jornada de cierre de este miércoles 19 de agosto de 2026, los ecuatorianos se subieron al tercer escalón del podio en el Campeonato Mundial Universitario de Pentatlón Moderno celebrado en España.

El certamen, que reúne a los mejores exponentes universitarios de esta exigente disciplina, fue el escenario perfecto para que la dupla tricolor demostrara su gran nivel competitivo frente a la élite mundial.

María Sol y Bayardo Naranjo en elpodio del Mundial Universitario de Pentatlón Moderno. Cortesía

Su constancia en las pruebas combinadas les permitió asegurar los puntos necesarios para meterse entre los tres mejores del torneo.

Con esta medalla de bronce, los hermanos Naranjo ratifican su proyección de cara al presente ciclo olímpico, confirmándose como piezas fundamentales del deporte ecuatoriano y referentes absolutos en la región.