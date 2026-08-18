Enner Valencia y su esperado debut con Boca Juniors: ¿jugará en la Copa Sudamericana?

Enner Valencia fue recibido por decenas de hinchas a las afueras del hotel de concentración en Asunción. El atacante ecuatoriano firmó camisetas y se fotografió con los aficionados antes de subir al autobús del plantel. Su presencia generó gran expectativa entre los seguidores xeneizes presentes en Paraguay.

El capitán de la Selección de Ecuador integra por primera vez la nómina de convocados de Boca Juniors. El cuerpo técnico decidió incluirlo en la delegación tras completar sus primeras sesiones de entrenamiento en Ezeiza. Valencia aguardará su oportunidad luciendo el dorsal número 30.

El conjunto argentino disputará la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta FC. Boca llega con la ventaja del triunfo 3-1 obtenido en el partido de ida jugado en La Bombonera. Un empate o una victoria por cualquier marcador sellará el pase del equipo a la siguiente ronda.

El encuentro está programado para las 17:00 (hora de Ecuador) en el Estadio Defensores del Chaco. La eventual entrada de Valencia en la segunda mitad marcaría su estreno oficial con la camiseta azul y oro. El delantero busca sumar sus primeros minutos continentales con el club de La Boca.