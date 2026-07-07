El COI reintegra a deportistas rusos sin bandera ni himno para los Juegos Olímpicos

Banderas de los Juegos Olímpicos y de Rusia, país que vuelve a la competencia.

El Comité Olímpico Internacional levantó este martes 7 de julio de 2026 las restricciones impuestas a deportistas rusos, que podrán volver a los deportes de equipo y participar en las clasificaciones para los Juegos Olímpicos 2028, sin devolverles por el momento el himno ni su bandera.

Esta reintegración, recomendada ahora a las federaciones internacionales en sus respectivos deportes, va acompañada de exigencias particulares en el seguimiento antidopaje debido "al escepticismo de la comunidad deportiva mundial", precisa el COI en un comunicado.

Cada deportista ruso "que retome el camino de las competiciones internacionales" deberá por tanto someterse "a varios controles" según un programa fijado de forma conjunta por las federaciones internacionales y la Agencia de controles internacionales.

De forma más amplia, su regreso al seno del deporte mundial sigue siendo más prudente que el de los bielorrusos, ya decidido por el COI el pasado mes de mayo sin condiciones particulares: pudieron recuperar su himno y bandera, abandonando el estatus de deportistas bajo bandera neutral.

Respecto a los rusos, el COI cuenta con pronunciarse "en el momento adecuado sobre el uso, durante los Juegos Olímpicos, de la bandera, del himno y de los colores rusos o de cualquier otro símbolo", dejando que las federaciones internacionales fijen sus condiciones durante el intervalo.

Por el momento el COI no organizará eventos en Rusia ni invitará a representantes del Estado ruso.

Comité Olímpico Internacional advierte con suspensión a Ecuador por intervenir el COE

Reunida el martes en Lausana, Suiza, la comisión ejecutiva del COI levantó "a título provisional" la suspensión del Comité Olímpico Ruso (ROC), declarada en el otoño boreal de 2023, justificando que ya no cuenta entre sus miembros con organizaciones deportivas que se encuentran en regiones ucranianas ocupadas. Sin embargo, se "seguirá de cerca" las actividades del ROC en esos territorios.

Rusia, una potencia deportiva mundial, lleva desde 2016 privada de sus colores en el mundo olímpico, primero por el escándalo del dopaje orquestado por el Estado, por el que tuvo que competir primero bajo la bandera olímpica (2018) y luego bajo la del ROC (2021 y 2022).

Días después de la final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en febrero de 2022, el ejército ruso invadió Ucrania apoyado por Bielorrusia, desatando una serie de sanciones deportivas tras la indignación occidental que provocó esa invasión.