Enner Valencia deja al Pachuca tras el Mundial 2026

Enner Valencia no renovó su contrato con Pachuca de México.

Enner Valencia quedó fuera de Pachua de México tras el Mundial 2026. Así lo confirmó el presidente del club este martes 7 de julio de 2026.

Armando Martínez Patiño, presidente del club Pachuca de México, informó la salida del delantero ecuatoriano.

Cerca del inicio de la temporada, Valencia quedó fuera del equipo mexicano.

"Saben que Enner ya no siguió con nosotros, entonces había que reforzar la delantera", dijo Martínez a los medios locales.

El ecuatoriano tenía la opción de renovar su contrato con los Tuzos, pero decidió no seguir y convertirse en agente libre.

El delantero de 36 años llegó al Pachuca a mediados de 2025. Marcó ocho goles en 22 partidos.

¿Qué viene en el futuro para La Tri?

Enner Valencia renunció a la selección ecuatoriana tras la eliminación de La Tri en los 16avos del Mundial 2026.

El GOAT es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana. Registra 109 partidos y 49 goles.