La ecuatoriana Juleisy Angulo es campeona del mundo en lanzamiento de jabalina en Tokio

La ecuatoriana se consagró campeona mundial en los Juegos Olímpicos de Tokyo.

La ecuatoriana Juleisy Angulo se proclamó campeona del mundo en lanzamiento de jabalina este sábado 20 de septiembre del 2025, en los Juegos Olímpicos de Tokio. La deportista logró una marca de 65,12 metros, batiendo su propio récord nacional por segunda vez en dos días.

Juleisy Angulo, que continuamente animó ella al público con sus palmas para que la jalearan, fue la gran dominadora de la final de la jabalina desde el segundo lanzamiento, cuando llegó a los 65,12 metros que ninguna rival pudo igualar y ni tan siquiera acercarse.

La segunda fue la lituana Anete Sietina (64,64), con marca personal, y la tercera la australiana Mackenzie Little (63,58), bronce.

Angulo, de 24 años, disputó en Tokio su tercer Mundial absoluto. En los otros dos, Eugene 2022 y Budapest 2023, no pasó la ronda de clasificación, algo que en la ciudad japonesa hizo con facilidad.

En la ronda previa, con 63,25 metros, batió su propio récord nacional y solo veinticuatro horas después volvió a superar esa marca, pasando de los 62,33 con los que llegó a Tokio a los 65,12 logrados en la capital japonesa.