Lindsey Vonn es operada en Italia tras sufrir una grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

Esquiadora estadounidense Lindsey Vonn en Italia tras sufrir una caída a alta velocidad durante la prueba de descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El accidente ocurrió apenas 13 segundos después de iniciada la carrera, cuando Vonn perdió el control a alta velocidad en la pista Olimpia delle Tofane, en Cortina d’Ampezzo. La deportista fue evacuada en helicóptero y trasladada al hospital Ca’ Foncello, en la ciudad de Treviso, al norte de Italia.

En un comunicado, el hospital confirmó que la atleta fue intervenida quirúrgicamente para estabilizar la fractura. Fuentes médicas señalaron que Vonn permanece bajo observación en la unidad de cuidados intensivos, principalmente por razones de privacidad, y que su estado no representa riesgo vital.

La participación de Vonn en estos Juegos había generado gran expectativa, luego de que intentara competir pese a una lesión previa en la rodilla izquierda, en lo que se perfilaba como una búsqueda histórica del oro olímpico. Sin embargo, el fuerte impacto puso fin a su intento, en una escena que dejó imágenes de dolor sobre la nieve y conmocionó al público presente.