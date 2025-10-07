Kiara Rodríguez llegó a Ecuador y dedicó sus medallas y el récord a su mamá y a su entrenador

La atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez volvió a Ecuador y fue recibida con flores y entre felicitaciones, tras dejar en lo más alto al deporte paralímpico. La atleta arribó al aeropuerto luciendo las tres medallas de oro que ganó y estableció un récord en el Mundial de India.

La guayaquileña, de 22 años, se convirtió en la deportista ecuatoriana más laureada a nivel global. Las tres medallas complementaron sus ocho títulos mundiales consecutivos en distintas ediciones, según publicó el Comité Paralímpico Ecuatoriano en sus redes sociales.

Kiara, nacida con parálisis braquial en el brazo izquierdo, se ha especializado en pruebas de velocidad y salto de longitud. Su carrera internacional ha estado marcada por éxitos en escenarios de alto nivel, incluyendo los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y los de París 2024.

En la capital francesa, Rodríguez alcanzó nuevamente la gloria paralímpica con dos medallas de oro: una en los 100 metros T46/47, con un tiempo de 12,04 segundos, y otra en el salto largo T46/47, donde estableció un récord paralímpico al alcanzar los 6,05 metros.