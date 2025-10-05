Kiara Rodríguez logra un triplete en el Mundial de Paratletismo y suma ocho títulos en su carrera

La atleta Kiara Rodríguez se coronó campeona mundial en la prueba de 200 metros, categoría T47, y estableció un nuevo récord mundial

La atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez se coronó campeona mundial en la prueba de 200 metros, categoría T47, y estableció un nuevo récord mundial con un tiempo de 24,34 segundos. La deportista sigue luciéndose y escribiendo capítulos importantes para el deporte paralímpico ecuatoriano.

Rodríguez continúa agrandando su legado y ha brillado durante el Mundial de Paraatletismo de Nueva Delhi (India). La guayaquileña cerró así un campeonato perfecto con tres preseas doradas y un momento clave en su carrera.

Este nuevo logro forma parte de una trayectoria ya consagrada internacionalmente. Hasta ahora, Kiara acumula ocho medallas de oro en campeonatos mundiales: una en Dubái 2019, dos en París 2023, dos en Kobe 2024, y estas tres en Nueva Delhi 2025.

Además, en su historial paralímpico ostenta tres medallas: dos oros conseguidos en París 2024 (100 m T46/47 y salto largo T46/47) y un bronce en Tokio 2021.