Enner Valencia antes de sumarse a Boca Juniors: 'Gracias a Dios se ha dado la oportunidad'

Enner Valencia habló con la prensa en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil minutos antes de abordar su vuelo hacia Buenos Aires para cerrar oficialmente su incorporación a Boca Juniors.

El atacante tricolor, con amplia experiencia internacional y récord de goles en la selección ecuatoriana, se mostró motivado por asumir este nuevo desafío en el fútbol sudamericano en el equipo xeneixe.

Durante el diálogo, el delantero enfatizó que la decisión de aceptar la propuesta del cuadro xeneize fue consensuada minuciosamente en el ámbito íntimo. "Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad que me ilusiona mucho, esperemos hacer las cosas bien. La decisión la tomamos con mi familia", manifestó el ariete de 36 años, consciente de la trascendencia y el impacto mediático que conlleva vestir la camiseta del club de La Boca.

El capitán de La Tri también hizo referencia al papel fundamental que jugó la directiva argentina para concretar el traspaso, destacando los contactos directos mantenidos con el presidente de la institución. "Imagínate lo que ha sido Riquelme para el fútbol y ahora como dirigente. Conmigo ha hablado mucho y eso te deja una responsabilidad mayor", señaló Valencia sobre el interés de Juan Román Riquelme en sumar su experiencia al plantel.

Consciente de la exigencia que representa La Bombonera y la presión constante por obtener títulos, el goleador remarcó la preparación que requiere este traspaso. "Siendo Boca, no hay muchas cosas que darle vueltas. Esperemos estar a la altura. Sabemos la historia del club y tenemos que estar bien física y mentalmente. Al hincha de Boca decirle que voy a dar todo de mí para poder lograr esos campeonatos", prometió.

Finalmente, al ser consultado sobre detalles operativos como la dorsal que utilizará en el equipo argentino, el atacante priorizó lo colectivo por encima de cualquier pretensión individual. "El número que me den, no tengo preferencias", concluyó Enner antes de ingresar a la zona de embarque hacia la capital argentina, donde cumplirá los chequeos médicos de rigor previo a la firma formal de su contrato.