Lamine Yamal en Colombia: el baile con la camiseta y al ritmo de Jombriel

Lamine Yamal en Colombia: El baile con la camiseta cafetera y el éxito con Jombriel que es tendencia en TikTok

La joven estrella del FC Barcelona y campeón mundial con la selección española, Lamine Yamal, se robó la atención durante su período de descanso en territorio colombiano. El delantero, de 19 años, aprovechó sus vacaciones para recorrer diversos puntos turísticos del país colombiano, dejando momentos virales en plataformas digitales y conectando de cerca con la cultura urbana local.

Su paso por Colombia incluyó paradas emblemáticas en ciudades como Cartagena y Medellín. Durante su estancia en la capital antioqueña, Yamal recorrió la icónica Comuna 13 junto al reconocido streamer colombiano WestCOL, compartió espacios con el artista urbano Ryan Castro y mantuvo un encuentro con el alcalde Federico Gutiérrez en el marco de las actividades de la Feria de las Flores.

El punto cumbre de su impacto en redes sociales se produjo tras la publicación de un video en TikTok donde aparece bailando al ritmo de 'Vitamina', el tema viral interpretado por el artista ecuatoriano Jombriel en colaboración con el colombiano DFZM. El clip captó la atención del público no solo por el carisma del futbolista, sino también por lucir la camiseta oficial de la Selección Colombia durante el baile.

En cuestión de horas, el metraje superó la cifra de 13 millones de reproducciones y generó cientos de miles de interacciones entre aficionados al fútbol y seguidores de la música urbana. La combinación de la indumentaria cafetera con una de las canciones más escuchadas de la temporada afianzó la afinidad del jugador con la audiencia latinoamericana.

El fenómeno del video impulsó nuevamente las métricas del tema de Jombriel, consolidando 'Vitamina' dentro de las listas de tendencias en la región. La integración espontánea de deportistas de élite europea en trends de música urbana latina continúa marcando la pauta de consumo.

Tras concluir su itinerario de descanso y cumplir con sus compromisos publicitarios y sociales en suelo colombiano, la joya blaugrana alista su retorno a la disciplina del FC Barcelona. Su recorrido por Colombia deja un saldo de alto impacto mediático, reafirmando su perfil como una de las figuras jóvenes más influyentes tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.