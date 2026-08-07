Box en Manta: Andrés Muñoz disputa el título intercontinental ante un exmedallista olímpico

En las calles combate a la delincuencia, mientras que en el ring se enfrenta a púgiles de alto impacto. El ecuatoriano Andrés Muñoz combina dos facetas de alta exigencia: es agente activo de la Policía Nacional y, al mismo tiempo, un destacado boxeador profesional.

Por su condición de uniformado, suele ir custodiado por sus compañeros del orden antes de cada combate como medida de seguridad. Para compaginar ambas profesiones ha debido sacrificar tiempo personal y familiar, organizando sus jornadas desde la madrugada para cumplir con su deber policial y mantener la disciplina en los entrenamientos.

Este sábado 8 de agosto enfrentará un nuevo desafío profesional como el peleador principal de la cartelera organizada por la promotora Capital Box. El evento, denominado ‘International Fight Night’, se llevará a cabo en el Wyndham Sail Plaza Hotel & Convention Center de Manta, en Manabí.

El ecuatoriano Andrés Muñoz es agente de la policía, pero también boxeador profesional. Cortesía de la organización

No será una pelea más en su trayectoria, ya que se medirá ante el experimentado ucraniano Taras Shelestyuk por el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Una victoria en este cruce decisivo lo posicionaría muy cerca de disputar una oportunidad por el trono mundial.

La velada reunirá a destacados pugilistas de América, Europa y Medio Oriente, convirtiéndose en una experiencia inédita para el deporte local. Además de dar espacio al talento amateur ecuatoriano, la programación incluirá la disputa del Título Internacional WBC entre el kazajo Almat Jumanov y su rival en turno, junto a la presencia de invitados de lujo como John 'Scrappy' Ramírez y el ‘Zurdo’ Ramírez.

Con un sólido récord profesional de 14 victorias, un empate y apenas una derrota, Andrés Muñoz subirá al cuadrilátero con el respaldo de su institución y el sueño de conseguir un triunfo histórico que lo consolide en la élite del boxeo internacional.