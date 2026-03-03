Michael Morales en espera por la pelea del peso wélter de la UFC ante Islam Makhachev

El peleador ecuatoriano Michael Morales se ilusiona con disputar el cinturón del peso wélter de la UFC ante el campeón Islam Makhachev. Durante el UFC Fight Night en México, donde acudió para apoyar a Marlon ‘Chito’ Vera, aprovechó un momento en que las cámaras lo enfocaron para enviar un mensaje directo.

Aunque no hay versión oficial de la fecha en la que se agendaría la pelea, el ecuatoriano Morales sacó su teléfono y mostró una imagen de Islam Makhachev, como una muestra que quiere enfrentar al campeón del peso wélter.

El tricolor también ha sido contundente en sus declaraciones públicas. En una entrevista con el medio Hablemos MMA, Morales dejó clara su mentalidad competitiva. “No es una amenaza, pero no le tengo mucho respeto. Es un deportista, una persona, y sangra igual que yo. Lo único que quiero es quitarle el título”, afirmó.

Michael Morales se encuentra en el mejor momento de su carrera. Invicto, en el top 3 de la división y con la mira puesta en el cinturón.