Gilgeous-Alexander anota 40 y LeBron James rompe récord de partidos en la NBA

El Thunder no pierde un partido desde el 25 de febrero cuando cayó 124-116 frente a los Detroit Pistons y desde ese momento han ganado 11 juegos al hilo.

Gilgeous-Alexander, de 27 años y vigente Jugador Más Valioso (MVP), lanzó para un 63 por ciento (17/27) conectando con uno de sus dos lanzamientos desde la línea de tres en el Capital One Arena (Washington).

La clave del partido para OKC estuvo en limitar a los Wizards a 15 puntos en el cuarto período, momento decisivo en el juego y clave para el centro, Isaiah Hartenstein.

"No empezamos bien", dijo Isaiah Hartenstein. "Ellos estaban logrando buenas canastas pero la realidad es que nosotros no estábamos haciendo nuestro trabajo".

"Mi trabajo es hacer todo lo necesario para ganar, hoy fueron clave los rebotes y eso me llevó cerca de un triple doble".

El jugador de origen alemán estuvo cerca de lograr un triple doble con una línea de nueve puntos, 20 rebotes y 10 asistencias.

Por los Wizards, Bilal Coulibaly fue el máximo anotador con 21 puntos.

Oklahoma City (56-15) abre una ventaja de tres juegos y medio sobre los San Antonio Spurs en el liderato de la Conferencia Oeste.

LeBron sigue haciendo historia

Los Angeles Lakers lograron un agónico triunfo 105-104 sobre Orlando Magic en una jornada que quedó marcada por el partido 1.612 de LeBron James que lo pone primero en la lista de partidos disputados en la temporada regular en la historia de la NBA.

James, de 41 años, cuenta con múltiples récords en sus 23 temporadas en la NBA, incluyendo el número de tiros de campo anotados e intentos y la mayor cantidad de puntos.

Incluyendo los playoffs, James cuenta con 1.904 partidos en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Por si fuera poco, el triunfo de este día es el noveno consecutivo, un hecho que sucede por primera vez desde la temporada 2019-20 y gracias a una canasta del último segundo de Luke Kennard.

"Esto es lo que adoramos, partidos complicados fuera de casa", comentó Austin Reaves, quien sumó 26 puntos a la causa. "Estoy seguro que lo vamos a sentir en la mañana, pero vale la pena".

"Este staff trabaja muy duro y buscan ponernos en las mejores situaciones, son personas que saben mucho de baloncesto y cuando se juntan, pasan cosas buenas".

Luka Doncic, quien sumó su falta técnica 16 de la temporada y está expuesto a una sanción por parte de la NBA, terminó como máximo anotador del cuadro angelino con 33 puntos.

Los Lakers (46-25) se mantienen en el tercer lugar a diez juegos del Oklahoma City Thunder en el primer lugar de la Conferencia Este.