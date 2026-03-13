Blanca Quiñónez debuta con UConn en el baloncesto universitario de Estados Unidos

La basquetbolista ecuatoriana Blanca Quiñónez vive su primera temporada en el baloncesto universitario de Estados Unidos tras debutar con las UConn Huskies en la liga de la NCAA Division I Women's Basketball.

La jugadora, nacida en Milagro, se integra como novata del equipo de la Universidad de Connecticut, uno de los programas más prestigiosos del baloncesto femenino universitario. En sus primeros partidos registra promedios cercanos a 10 puntos y más de tres rebotes por encuentro, según estadísticas del equipo.

Uno de los momentos más emotivos de la temporada ocurre cuando sus padres viajan por primera vez a Estados Unidos para verla jugar en vivo. La visita marca un hito personal para la deportista, que ha desarrollado gran parte de su carrera fuera del país.

Quiñónez inicia su camino internacional a los 13 años, cuando se traslada a Italia para formarse y competir en el baloncesto europeo antes de dar el salto al sistema universitario estadounidense.

Con su llegada a UConn, la ecuatoriana se convierte además en la primera jugadora sudamericana en formar parte del programa, uno de los más exitosos en la historia del baloncesto universitario femenino.

Su debut en la NCAA marca un nuevo paso en su carrera y la acerca a su objetivo de competir en el futuro en ligas profesionales como la WNBA.