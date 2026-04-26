Ecuador vuelve con 64 medallas, 15 de ellas de oro, de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Los deportistas Mateus Méndez y Katerin Perea participaron como abanderados en la clausura de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, el 25 de abril de 2026 en Panamá.

Una participación histórica tuvo la delegación de Ecuador en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se desarrollaron en Panamá.

Los jóvenes talentos le entregan al país 64 medallas: 15 de oro, 28 de plata y 21 de bronce, dejando en alto el nombre de Ecuador en la competencia internacional.

La última presea dorada del certamen la alcanzó el karateca Jaykel Bucaram, quien se coronó campeón de la categoría kumite -61 kg.

Su victoria 4-0 se dio a manera de revancha frente al argentino Santiago Gallardo, quien ya lo había derrotado 2-0 en las rondas preliminares.

En el Coliseo Tierra de Campeones, levantamiento de pesas también terminó su jornada con una medalla de plata por parte de Thaira Castro, quien finalizó segunda en la división +77 kg con 100 kg de arranque, 120 kg en envión para un total de 220 kg.

En la pista del estadio Rommel Fernández, Ecuador se subió al podio en el último día del atletismo para conquistar medallas de plata con Mateus Méndez en los 200 metros planos, Leymer Baño en 3 000 metros; y bronce con Alexandra Segura, en salto triple.

Ceremonia de clausura

Tras concluir la competencia, se realizó la ceremonia de clausura, donde abanderados de los países participantes se subieron al escenario. Mateus Méndez y Katherin Perea representaron a Ecuador.

La presidenta de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, Anamae Orillac, agradeció a los voluntarios, atletas, al comité organizador y a todos quienes creyeron en este sueño.