Vergüenza en el fútbol español: Jugadores 'se caen a puñetazos'

El fútbol español protagonizó un vergonzoso momento cuando un grupo de jugadores se cayeron a golpes entre sí.

El protagonista del hecho violento fue el arquero Esteban Andrada, quien perdió el control tras ser expulsado y lanzó un 'puñetazo' al defensa Jorge Pulido.

Hinchas esperan sanciones para los futbolistas

La acción conmocionó y generó caos al instante en los demás jugadores, del S.D. Huesca y Real Zaragoza, quienes se acercaron a separar a los futbolistas peleadores.

Los hinchas reclamaron el hecho y esperan que las autoridades disciplinarias tomen medidas ejemplares para que estos hechos no vuelvan a suceder.