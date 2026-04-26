Vergüenza en el fútbol español: Jugadores 'se caen a puñetazos'
Varios jugadores protagonizaron el altercado.
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Fecha de publicación
26 abr 2026 - 18:36
El fútbol español protagonizó un vergonzoso momento cuando un grupo de jugadores se cayeron a golpes entre sí.
El protagonista del hecho violento fue el arquero Esteban Andrada, quien perdió el control tras ser expulsado y lanzó un 'puñetazo' al defensa Jorge Pulido.
Hinchas esperan sanciones para los futbolistas
La acción conmocionó y generó caos al instante en los demás jugadores, del S.D. Huesca y Real Zaragoza, quienes se acercaron a separar a los futbolistas peleadores.
Los hinchas reclamaron el hecho y esperan que las autoridades disciplinarias tomen medidas ejemplares para que estos hechos no vuelvan a suceder.
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