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Deportes

Vergüenza en el fútbol español: Jugadores 'se caen a puñetazos'

Varios jugadores protagonizaron el altercado.

Captura de pantalla 

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

26 abr 2026 - 18:36

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El fútbol español protagonizó un vergonzoso momento cuando un grupo de jugadores se cayeron a golpes entre sí. 

El protagonista del hecho violento fue el arquero Esteban Andrada, quien perdió el control tras ser expulsado y lanzó un 'puñetazo' al defensa Jorge Pulido.

Hinchas esperan sanciones para los futbolistas 

La acción conmocionó y generó caos al instante en los demás jugadores, del S.D. Huesca y Real Zaragoza, quienes se acercaron a separar a los futbolistas peleadores.

Los hinchas reclamaron el hecho y esperan que las autoridades disciplinarias tomen medidas ejemplares para que estos hechos no vuelvan a suceder. 

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