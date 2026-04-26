Kendry Páez anotó su primer gol con la camiseta de River Plate

Kendry Páez anotó su primer gol con la camiseta de equipo argentino River Plate este sábado 25 de abril de 2026.

El futbolista ecuatoriano selló la victoria de su equipo ante Aldosivi, por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

El primer gol de Páez en el equipo "Millonario"

Páez ingresó a la cancha en el minuto 80 y anotó el 3-1 en el minuto cuatro, del tiempo adicional.

Este tanto representa su primer gol oficial desde su llegada al club "Millonario" a inicios de 2026, proveniente del Chelsea tras su paso por el Estrasburgo.