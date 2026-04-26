¡EN VIVO! Orense vs. Barcelona por la fecha 11 de LigaPro por la señal de Teleamazonas
Barcelona busca tres puntos claves para no desprenderse de la pelea entra Independiente del Valle y Católica por el liderato del campeonato.
El plantel de Orense se ilusiona con clasificar a la fase de grupos.
Tomado de Orense
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Fecha de publicación
26 abr 2026 - 18:27
Orense y Barcelona se enfrentan este domingo 26 de abril del 2026 por la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro desde las 18:10 en partido que será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas. El cotejo se juega en el estadio Nueve de Mayo de Machala. Fútbol gratis para todos aquí.
Arranque intenso en el Nueve de Mayo de Machala
El partido comenzó con buen ritmo para los dos equipos. Barcelona comenzó con actitud ofensiva y con la intención de marcar el primer gol del partido.
Alineación de Orense
Alineación de Barcelona
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