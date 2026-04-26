¡EN VIVO! Orense vs. Barcelona por la fecha 11 de LigaPro por la señal de Teleamazonas

El plantel de Orense se ilusiona con clasificar a la fase de grupos.

Orense y Barcelona se enfrentan este domingo 26 de abril del 2026 por la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro desde las 18:10 en partido que será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas. El cotejo se juega en el estadio Nueve de Mayo de Machala. Fútbol gratis para todos aquí.

Arranque intenso en el Nueve de Mayo de Machala

El partido comenzó con buen ritmo para los dos equipos. Barcelona comenzó con actitud ofensiva y con la intención de marcar el primer gol del partido.

Alineación de Orense

Alineación de Orense Tomado de redes sociales

Alineación de Barcelona