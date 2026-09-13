David Farinango logra la primera medalla para Ecuador en los Juegos Suramericanos Santa Fe 

El nadador ecuatoriano David Farinango firmó un destacado arranque para la delegación tricolor al conquistar la medalla de plata en la prueba de los 10 kilómetros de natación en aguas abiertas.

El deportista machaleño, de 25 años, completó el trayecto en las aguas del río Coronda con un tiempo oficial de 1:47:57.2, registrando una actuación impecable en el inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La competencia se mantuvo con un grupo de cabeza extremadamente ajustado durante los primeros tres giros del circuito acuático. Farinango administró su ritmo táctico y se mantuvo en los puestos de vanguardia junto a los representantes de Brasil, Argentina y Venezuela, esperando el momento oportuno para lanzar el ataque final en la última vuelta.

En los metros definitivos, el atleta olímpico tricolor libró un intenso mano a mano por el primer lugar del podio frente al nadador brasileño. Pese a imprimir un potente sprint final para acortar diferencias, Farinango cruzó la línea de meta a solo 3.8 segundos del medallista de oro, asegurando un valioso segundo puesto para el deporte nacional.

El logro de Farinango tiene un valor histórico en esta edición continental, ya que se convirtió en la primera medalla oficial que suma el Team Ecuador en la tabla general de los Juegos Suramericanos. Este podio confirma la consistencia del nadador en la élite sudamericana tras sus participaciones previas en las citas olímpicas de Tokio 2020 y París 2024.

Además de subirse al podio continental, el desempeño del ecuatoriano le permitió obtener el cupo directo de clasificación para los próximos Juegos Panamericanos. El resultado ratifica el trabajo de preparación técnica de las aguas abiertas tricolores y abre con éxito el medallero para la representación nacional en territorio argentino.

La jornada en Santa Fe concluyó con aplausos para el nadador tricolor, quien dedicó su logro a todo el país y al equipo de trabajo que lo acompaña. La participación de la selección de natación continuará en los próximos días con las competencias en relevos mixtos y pruebas de piscina corta, donde la delegación buscará mantener la racha de triunfos.