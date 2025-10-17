¿Quién es Aiemann Zahabi, el siguiente rival de Marlon 'Chito' Vera para su pelea en la UFC?

Este sábado 18 de octubre, el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera se enfrenta al canadiense Aiemann Zahabi, en el evento que tendrá lugar en Vancouver. Al ecuatoriano le urge la victoria, en el 2024 perdió por dos ocasiones consecutivas.

La primera fue en marzo ante Sean O'Malley y la segunda en agosto ante Deiveson Figueiredo. Un dato curioso de 'Chito' es que nunca ha perdido más de dos peleas consecutivas en su carrera.

Aiemann Zahabi nació en Québec, el 19 de noviembre de 1987. Actualmente, es el noveno en la división de los pesos gallo. Tiene un récord profesional de 13 victorias y dos derrotas. Mantiene una racha consecutiva de 6 peleas ganadas.

En su último combate venció a la leyenda de la compañía, al brasilero José Aldo en una pelea que estuvo muy cerca de ser finalizado en el tercer round pero tuvo un regreso increíble y se llevó la decisión de los jueces.

@AiemannZahabi is riding a 6 fight win streak heading into #UFCVancouver



[ Watch LIVE on the @ESPN app | 7pmET ] pic.twitter.com/I9KAyfH7vg— UFC (@ufc) October 16, 2025 "> ">

Ahora, para este combate, Aiemann es el local y contará con el apoyo de su gente mientras que Marlon 'Chito' Vera estará en tierras hostiles. Sin embargo, esta circunsntancia no lo limita: le ha ido muy bien peleando con público en su contra.

El evento comienza a las 15:00 y las peleas las podrás ver por la plataforma de streaming Disney+.