Brandon Royval enfrenta a Manel Kape en la pelea estelar del último evento del año de la UFC

Este sábado 13 de diciembre será el último evento de la UFC en el 2025. En la pelea estelar el estadounidense Brandon Royval enfrenta al portugués Manel Kape, en la división del peso mosca, en un combate a cinco asaltos, en el APEX de Las Vegas.

En su última pelea, Royval perdió por decisión unánime ante Joshua Van, el nuevo campeón de peso mosca de la UFC, que venció por TKO a Alexandre Pantoja el pasado 06 de diciembre en el UFC 323.

Por otro lado, Kape tiene una racha de dos victorias consecutivas. En su último combate derrotó a Almabayev por TKO en el tercer asalto de la pelea. Ahora, busca una victoria que lo acerque a una pelea por el campeonato mundial.

Después de esta cartelera, la compañía regresa para el UFC 324 el sábado 24 de enero del 2026. Desde el siguiente año, la compañía ya no transmitirá sus peleas en ESPN, ahora todo el contenido se lo podrá ver por la plataforma de streaming Paramount+.

El evento del sábado 13, aún se lo podrá ver por ESPN y Disney+. Las peleas preliminares comienzan a las 18:00 y la cartelera estelar a las 21:00. En la pelea coestelar, el georgiano Giga Chikadze enfrenta al argentino Kevin Vallejos.

El evento cuenta con trece peleas, cinco en la cartelera estelar y ocho en las preliminares.