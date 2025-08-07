'Chito' Vera se enfrenta en el octágono de la UFC contra Aiemann Zahabi en Vancouver

Vera no ha peleado desde que perdió por decisión ante Deiveson Figueiredo en agosto de 2024.

El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera se medirá ante el canadiense Aiemann Zahabi el próximo 18 de octubre del 2025 en un duelo ante el contendiente de peso gallo en ascenso.

El manabita está listo para regresar al octágono de la UFC Vancouver tras más de un año después de su última aparición en UFC.

Vera que aspiró al título de peso gallo, aunque nunca lo ha ganado, ha logrado subir en el ranking de la división, llegando a estar entre los primeros puestos, lo que lo ha acercado a una oportunidad por el título.

Vera no ha peleado desde que perdió por decisión unánime ante Deiveson Figueiredo en agosto de 2024, lo que redujo su récord a 1-3 en sus últimas cuatro peleas.

También sufrió una derrota en su intento por el título de la categoría que se enfrentó contra el campeón, Sean O'Malley, en UFC 299, el 9 de marzo. En este duelo Vera fue derrotado por decisión unánime.

Tras estas derrotas, una lesión impidió que Vera regresara antes cuando tenía una pelea programada en UFC 316 en junio.

Zahabi, el rival

Zahabi es el peso gallo de 37 años que está disfrutando de la mejor racha de su carrera con seis victorias consecutivas en la UFC, mientras escala posiciones en la clasificación.

En mayo, Zahabi ascendió a la categoría de peso pluma para enfrentarse al excampeón José Aldo en la UFC 315.

En la batalla de ida y vuelta, Zahabi sobrevivió a un final casi definitivo y casi noquea a Aldo antes de ganar por decisión unánime.

Ahora, Zahabi busca sumar a otro veterano respetado a su palmarés cuando se enfrente a Vera en octubre.