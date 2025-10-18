'Chito' Vera regresa al octágono de la UFC para enfrentarse al canadiense Aiemann Zahabi

'Chito' es un peleador ecuatoriano, que forma parte de la categoría Peso Gallo en la UFC

Luego de 14 meses, Marlon 'Chito' Vera subió al octágono de la UFC Fight Night 262 para enfrentarse al canadiense Aiemann Zahabi, la noche de este sábado 18 de octubre del 2025, a las 19:35.

'Chito' apareció en el escenario con la bandera del Ecuador sobre sus hombros. La pelea se desarrolla en el Rogers Arena, en Vancouver, Canadá

El peleador ecuatoriano necesita una victoria, pues en el 2024 perdió por dos ocasiones consecutivas. La primera fue en marzo ante Sean O'Malley y la segunda en agosto ante Deiveson Figueiredo.

'Chito' Vera es el número siete de su división, mientras que su rival es el número nueve del Peso Gallo. El rival del ecuatoriano tiene una racha de seis victorias consecutivas y busca ocupar el puesto del ecuatoriano dentro de su división.