'Chito' Vera vs. Charles Jourdain en UFC 331: ¿cuándo y a qué hora pelea el ecuatoriano? 

Marlon 'Chito' Vera regresa al octágono este sábado 19 de septiembre del 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. El peleador ecuatoriano, uno de los referentes del peso gallo en la UFC, afronta este duelo decisivo en la cartelera preliminar de UFC 331 con la meta clara de retomar la senda del triunfo ante un rival exigente como el canadiense Charles Jourdain.

El combate se perfila como un duelo vibrante debido al choque de estilos de ambos peleadores. Vera llega tras una racha adversa de resultados ante rivales de la élite de las 135 libras, lo que convierte a este enfrentamiento en una prueba fundamental para su posición dentro del ranking oficial y sus aspiraciones futuras de mantenerse en los puestos estelares de la división.

Por su parte, Charles Jourdain se caracteriza por su dinamismo, un volumen elevado de golpes y una propuesta sumamente agresiva en el combate de pie. El peleador canadiense buscará imponer un ritmo frenético desde el campanazo inicial para intentar incomodar la estrategia de lectura y contragolpe que históricamente ha caracterizado el estilo de pelea del manisero.

Para los aficionados en Ecuador, las transmisiones oficiales del evento se llevarán a cabo en vivo a través de Paramount+ y la plataforma global UFC Fight Pass. La cartelera preliminar arrancará a partir de las 18:00 (hora de Ecuador), mientras que el choque entre Vera y Jourdain está programado tentativamente para disputarse entre las 20:00 y las 21:00.

Analistas y expertos en artes marciales mixtas coinciden en que la clave de la pelea para el tricolor radicará en su capacidad de control del espacio y la efectividad defensiva en los dos primeros asaltos. Si Vera logra frenar el ímpetu inicial de Jourdain y conectar golpes de poder con precisión en la distancia media, aumentará sus probabilidades de dominar el tramo final del combate.

La preparación física y mental del ecuatoriano ha sido intensa en su campamento de entrenamiento, donde enfatizó el trabajo en el desplazamiento lateral y la defensa ante el volumen de combinaciones. Un triunfo convincente en Los Ángeles no solo cortaría la racha negativa, sino que le devolvería el impulso necesario para encarar retos de mayor calibre a corto plazo.

El respaldo del público latinoamericano y la afición ecuatoriana en el Crypto.com Arena jugará un papel emotivo determinante. Con una cartelera estelar encabezada por la disputa del título de peso mosca entre Alexandre Pantoja y Joshua Van, la presentación de "Chito" Vera se posiciona como una de las atracciones más esperadas del evento por los seguidores de las MMA.