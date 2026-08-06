Marlon 'Chito' Vera regresa a la UFC: rival, fecha y lugar de su esperada pelea

El peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera ya tiene todo listo para su tan esperado regreso al octágono más famoso del mundo. Tras unos meses de pausa y preparación enfocado en afilar sus herramientas, la UFC confirmó oficialmente la fecha y el escenario donde el manabita volverá a ponerse los guantes en busca de una victoria crucial para sus aspiraciones en la división de peso gallo.

El evento elegido para el retorno del tricolor es el UFC 331, un electrizante pago por evento que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre de 2026. La sede será el Arena de Los Ángeles, California, un recinto que promete contar con un masivo respaldo de la fanaticada latinoamericana para alentar al peleador ecuatoriano durante la cartelera principal.

En esta oportunidad, 'Chito' Vera cruzará caminos dentro de la jaula con el experimentado canadiense Charles Jourdain. El enfrentamiento representa un choque de estilos de alto voltaje en las 135 libras, donde la precisión striking y la potencia finalizadora de Vera medirán fuerzas ante la movilidad, agresividad y dinamismo que caracterizan al peleador canadiense.

Para el peleador nacido en Chone, este combate resulta fundamental dentro de su carrera deportiva. Luego de haber disputado el título mundial y atravesar un período de altibajos en sus últimas presentaciones, Vera necesita sumar un triunfo categórico que le permita cortar la racha adversa, consolidarse en el ranking y meterse nuevamente en la conversación por los puestos de vanguardia de la división.

La preparación del tricolor ha sido intensa en su campamento en Estados Unidos, enfocado en corregir falencias estratégicas y mantener el volumen de golpeo desde los primeros asaltos. La afición ecuatoriana ya cuenta las semanas para volver a ver en acción a su máximo exponente de las artes marciales mixtas en una noche que podría definir el rumbo de su carrera profesional.