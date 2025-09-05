La UFC regresa a París con un combate estelar entre Imavov vs. Borralho, el sábado 6

A la izquierda el francés Nassourdine Imavov y a la derecha el brasileño Caio Borralho, que se enfrentarán en el combate estelar.

La UFC regresa a París tras una semana sin acción. Este sábado 6 de septiembre del 2025 se enfrentan el francés Nassourdine Imavov y el brasileño Caio Borralho en un combate estelar del evento, en un choque de los pesos medianos.

El ganador de este encuentro probablemente sea el siguiente rival del campeón Khamzat Chimaev, quien venció por una contundente decisión unánime a Dricus du Plessis. El evento comienza a las 11:00 en Ecuador y se lo podrá ver desde la plataforma de streaming Disney+ y en cable, por ESPN.

Imavov tiene un récord de 8-2 dentro de la UFC mientras que su rival, el brasileño Caio Borralho está invicto en la compañía, con un record de 7-0. Borralho, pelea en el equipo de los 'Fighting Nerds' que es considerado como uno de los mejores gimnasios en el deporte actualmente.

Además, su compañero de equipo, el brasileño Mauricio Ruffy también pelea en el evento coestelar y se enfrenta al francés Benoit St Denis, a tres rounds. Ruffy tiene un récord profesional de 12 victorias y una sola derrota. De todos sus triunfos, 11 los finalizó por KO y uno por decisión.

Por otro lado, St Denis tiene una marca de 14 triunfos y tres derrotas, que las sufrió dentro la empresa. En su última pelea, consiguió el triunfo por decisión ante Kyle Prepolec el pasado 10 de mayo del 2025.

La expectativa es alta para los brasileños de los 'Fighting Nerds' pero no la tendrán nada fácil, sus rivales son muy complicados y pelean en condición de visita.