UFC Vegas 110: La acción regresa este sábado 1 de noviembre y trae una cartelera espectacular

A la izquierda Garcia y a la derecha Onama, ambos peleadores de la UFC que serán parte del evento estelar.

La UFC vuelve a la acción este sábado 1 de noviembre del 2025 con una cartelera que protagoniza Steve García y enfrenta a David Onama en un combate a cinco rounds. La cartelera la podrá ver por la plataforma de streaming Disney+.

En la pelea coestelar, el dominicano Waldo Cortes Acosta, que viene de perder contra Sergei Pavlovich, se enfrenta al croata Ante Delija. El combate será a tres rounds. Además, Jeremiah Wells enfrenta a Themba Gorimbo en la categoría de los pesos wélter.

La cartelera estelar abre el brasileño Allan Nascimento que enfrenta al estadounidense Cody Durden. Mientras que la primera pelea del evento, la brasileña Talita Alencar enfrenta a su compatriota, Ariane Carnelossi.

El evento será en el UFC Apex de Las Vegas. El octágono aquí es más pequeño, comparado a uno normal, por lo tanto, se esperan más finalizaciones. La cartelera cuenta con trece peleas, 10 masculinas y tres femeninas.

El evento comienza a las 15:00 y las peleas estelares, tres horas más tarde.