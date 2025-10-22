¿Dónde y cuándo ver la pelea entre Tom Aspinall vs Ciryl Gane por el título en el UFC 321?

A la izquierda el campeón Tom Aspinall y a la derecha el retador al campeonato Ciryl Gane.

Este sábado 25 de octubre del 2025 la UFC regresa a Abu Dabi con un evento PPV (pague por ver). El UFC 321 trae dos peleas por campeonato, la primera entre Tom Aspinall vs. Ciryl Gane por el campeonato mundial de la categoría de los pesos pesados y el segundo entre Virna Jandiroba que enfrenta a Mackenzie Dern por el campeonato femenino de los pesos paja.

Tom Aspinall consiguió el campeonato interino tras vencer por KO al ruso Sergei Pavlovich y defendió el mismo ante el estadounidense Curtis Blaydes. Estaba a la espera por una pelea con el campeón indiscutido Jon Jones, pero este se retiró de las mma y Aspinall pasó a ser el campeón indiscutido.

Por otro lado, su rival, el francés Ciryl Gane viene en una racha de dos victorias consecutivas, la primera ante Sergey Spivak y la segunda ante Alexander Volkov. Anteriormente, Gane ya disputó dos peleas por campeonato mundial, la primera ante Francis Ngannou y la segunda ante Jon Jones. Perdió ambos encuentros.

En el evento coestelar se disputa el campeonato vacante entre la brasileña Virna Jandiroba que tiene una racha de cinco victorias y enfrenta a su compatriota Mackenzie Dern, que tiene una racha de dos victorias al hilo.

Además, el evento contará con la presencia de Umar Numagomedov que enfrenta a Mario Bautista. Alexander Volkov choca contra Jailton Almeida en los pesos pesados. La cartelera estelar abre Aleksandar Rakić y enfrenta al invicto Azamat Murzakanov.

Esta cartelera tiene un horario especial: Las peleas preliminares comienzan a las 09:00 y la cartelera estelar, a las 13:00. Lo podrás disfrutar por la plataforma de streaming Disney+.