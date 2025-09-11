¿Dónde ver la pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, este sábado 13?

Esta sábado 13 de septiembre del 2025, en la capital de las peleas, Las Vegas, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez enfrenta el invicto estadounidense y considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra de los últimos tiempos, Terence Crawford. La pelea se podrá ver por la plataforma de streaming Netflix.

Este combate ya está instalado como el tercer más grande en la historia del boxeo en recaudación, según Dana White, presidente de la UFC y uno de los organizadores de esta pelea. La pelea que se celebrará en el Allegiant Stadium ha superado a casi todos los eventos de boxeo en recaudación de taquilla, solo por detrás de dos colosos que marcaron la última década: Mayweather-Pacquiao (2015) y Mayweather-McGregor (2017).

La expectación por este combate se explica por los títulos supermedianos que ostenta el boxeador mexicano. Canelo, campeón indiscutido con un récord de 63-2-2, lleva el orgullo del boxeo mexicano. Crawford, invicto en 41 peleas, subió dos divisiones para enfrentar un desafío considerado desigual, pero que ha captado la atención global.

Es raro que un campeón libra por libra deje su zona de confort para retar a un oponente más grande en un escenario tan imponente. Esto explica, en parte, el fervor desbordante de los aficionados.

Crawford buscará la grandeza máxima mientras que Canelo quiere recordar al mundo que aunque está involucrado varios años en el deporte, el sigue siendo uno de los mejores del mundo.