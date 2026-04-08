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'Chito' Vera empató en su combate ante Jean Silva

La noche del miércoles 8 de abril del 2026, el ecuatoriano se enfrentó al brasileño Jean Silva en un combate estelar. 

Marlon el 'Chito Vera' representando a Ecuador

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Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

08 abr 2026 - 21:10

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La noche de este 8 de abril, el ecuatoriano Marlon el 'Chito' Vera midió fuerzas con el brasileño Jean Silva en el combate estelar del Hype Fighting Brasil.

El luchador manabita de 33 años empató con su rival en un combate "cuerpo a cuerpo" también conocido como 'grappling'. 

En el encuentro, que se realizó en Sao Paulo, la única forma de obtener la victoria era mediante sumisión, es decir, por el hecho de rendirse. 

En el evento se realizaron seis combates en la cartelera preliminar y cuatro en la principal, con varios luchadores relacionados con la UFC

La batalla duró diez minutos y finalizó sin un vencedor. 

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