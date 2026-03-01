Qatar suspende sus competiciones y pone en duda Finalissima entre España y Argentina

La Asociación de Fútbol de Qatar anunció este 1 de marzo de 2026 la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país hasta nuevo aviso, incluida la Finalissima 2026 entre España y Argentina, programada para el 27 de marzo en el estadio de Lusail.

La decisión se adoptó ante la creciente inestabilidad regional provocada por el conflicto bélico en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias iraníes en varios países de la región.

En un comunicado publicado en redes sociales, la federación catarí explicó que todos los torneos, partidos y competiciones programados desde este domingo quedan pospuestos hasta que se evalúe la situación de seguridad y se determinen nuevas fechas.

La Finalissima, que enfrenta al campeón de Europa (España) con el campeón de América (Argentina) en un duelo intercontinental, es uno de los eventos internacionales más esperados del año y ahora queda en el aire, con posibilidades de reprogramación o cambio de sede a futuro.