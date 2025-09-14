¿Cuántos futbolistas debutaron en la Tri con el tecnico Sebastián Beccacece en las eliminatorias?

Alan Minda fue uno de los seleccionados que debutó con la Tri en el proceso de las eliminatorias sudamericanas.

La Selección de Ecuador se clasificó a su quinto mundial en la historia del fútbol. De la mano del entrenador Sebastián Beccacece, la Tri se matriculó en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canada 2026. El proceso eliminatorio dejó del debut de algunos talentos nuevos en la Selección de mayores.

El ciclo de la Tri con el argentino en la dirección técnica tuvo un momento polémico con la inclusión como titular de Darwin Guagua, un juvenil de 17 años que nunca había tenido minutos en primera división, pero que jugó como titular ante Chile, en Santiago.

Fue un momento de tensión y uno de los debut más polémicos. En las últimas cuatro Eliminatorias, es decir, desde 2011 hasta 2025, un total de 89 jugadores han debutado con la selección de Ecuador.

Al margen de los cuestionamientos, el estratega argentino en todo el proceso clasificatorio hizo debutar a jugadores jóvenes, con un promedio de 21,1 años, y tres jugadores menores de 20 años: Yaimar Medina (19 años), Keny Arroyo (18 años) y Darwin Guagua (17 años). Todos de Independiente del Valle.

En la última fase de la eliminatoria también más jugadores comenzaron a tener oportunidades. En total fueron 12 debuts en 11 partidos, para un promedio de 1,1 debuts por cotejo. Entre los jugadores más destacados han estado Alan Minda, Joel Ordóñez, Pedro Vite, John Yeboah y Gonzalo Valle, golero de LDU