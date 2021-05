Desgarrador llanto de una madre que perdió a su hijo en las protestas en Colombia

«Mi único hijo. Que me maten a mi también«, son parte de los gritos desesperados de una madre que perdió a su único hijo en medio de las multitudinarias protestas contra la reforma tributaria en Colombia.

Según los medios locales, los hechos se dieron en la ciudad de Ibagué, cuando la madre de un joven de 19 años se quebró en llanto al enterarse de la muerte de su hijo, quien habría fallecido luego de ser impactado por un arma de fuego en el pecho.

“Mi único hijo. Que me maten a mi también, a mi ya me mataron hoy. ¡Entonces que me maten porque me voy con mi hijo, me voy con mi hijo! Era mi único hijo. Me matan a mi, a mi me pegan un tiro también!«

lloraba y gritaba desconsolada la madre