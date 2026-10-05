EN VIVO | La Tri disputa el tercer lugar de la Copa Kirin frente a Panamá en Tokio, Japón

Ecuador vs. Panamá se enfrentan en esl estadio internacional de Tokio

La selección de Ecuador enfrenta su último partido internacional en el marco del torneo de la Copa Kirin ante Panamá tras quedar eliminada por penales ante Japón.

Ecuador ya calienta en el terreno de juego:

🗣️¡A CALENTAR! https://t.co/r8tBokl0uI — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 5, 2026

La formación de Ecuador para enfrentar a Panamá presenta algunas novedades con rostros nuevos como Gonzalo Valle en el arco, Sarmiento, Alcívar y otros.