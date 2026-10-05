EN VIVO | La Tri disputa el tercer lugar de la Copa Kirin frente a Panamá en Tokio, Japón
Ecuador enfrenta a la selección de Panamá para definir el tercer y cuarto lugar en la Copa Kirin en el estadio internacional de Tokio.
Ecuador vs. Panamá se enfrentan en esl estadio internacional de Tokio
La Tri
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Actualizado:
05 oct 2026 - 01:14
La selección de Ecuador enfrenta su último partido internacional en el marco del torneo de la Copa Kirin ante Panamá tras quedar eliminada por penales ante Japón.
Ecuador ya calienta en el terreno de juego:
La formación de Ecuador para enfrentar a Panamá presenta algunas novedades con rostros nuevos como Gonzalo Valle en el arco, Sarmiento, Alcívar y otros.
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