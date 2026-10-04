Lula dice que vencerá en la 'prórroga' tras quedar detrás de Bolsonaro en primera vuelta

El presidente Luiz Ignacio Lula da Silva levanta las manos tras conocer los resultados electorales de este domingo.

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este domingo 4 de octubre de 2026 que ganará en la "prórroga" del balotaje presidencial frente al conservador Flávio Bolsonaro, después de que este le aventajara en el primer turno.

"Admito que estábamos convencidos de que íbamos a ganar en el primer turno", pero "estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo el izquierdista, de 80 años, en un discurso en Sao Paulo tras el escrutinio.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), reconoció que el resultado fue “inesperado”, pues esperaba conseguir los votos necesarios para definir la Presidencia sin necesidad de una segunda vuelta.

“No gané en primera vuelta porque a la gente le gusta que compita en segunda vuelta, soy muy bueno en eso”, dijo Lula después de conocerse los resultados.

El mandatario busca un cuarto período presidencial no consecutivo y ahora deberá enfrentarse nuevamente a Bolsonaro el próximo 25 de octubre.

Lula buscará a quienes no votaron en primera vuelta

Tras los resultados, Lula señaló que una de las prioridades de su nueva campaña será intentar movilizar a los millones de brasileños que se abstuvieron de votar este domingo.

También cuestionó a su adversario y afirmó que Flávio Bolsonaro representa “incertidumbre” para Brasil, una declaración que forma parte de la confrontación política que marcará las próximas tres semanas de campaña.

El mandatario aseguró que se tomará un día de descanso antes de retomar las actividades electorales.

“Desde el martes, los Bolsonaro deben prepararse porque los vamos a derrotar”, afirmó.

Brasil tendrá segunda vuelta el 25 de octubre

El resultado abre una segunda etapa de la elección presidencial brasileña, que enfrentará directamente a Lula y Flávio Bolsonaro.

Durante las próximas tres semanas, ambos candidatos buscarán captar los votos que en primera vuelta fueron hacia otros aspirantes, además de movilizar a quienes no participaron en la jornada electoral.

La segunda vuelta se realizará el domingo 25 de octubre de 2026. Para entonces, el candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos será elegido presidente de Brasil.