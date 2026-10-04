‘Chito’ Vera y José Aldo empatan en la pelea estelar del Hype Fighting Championship en Quito

'Chito' Vera y José Aldo, peleadores de UFC, se enfrentaron este domingo 4 de septiembre después de casi seis años después de su primer combate.

El Coliseo General Rumiñahui de Quito se convirtió este domingo 4 de septiembre de 2026, en el escenario del Hype Fighting Championship, el evento de deportes de combate más grande de Ecuador.

La jornada reunió a destacadas figuras internacionales de Artes Marciales Mixtas provenientes de Brasil, México, Argentina, Perú, Rusia, Alemania y Estados Unidos.

La cartelera presentó 16 enfrentamientos disputados en formato de tres asaltos de dos minutos, destacando nueve combates de 'bare-knuckle' o boxeo a puño limpio y seis luchas de 'grappling'.

La disciplina de 'grappling' centró la atención del público al enfocarse estrictamente en la lucha cuerpo a cuerpo, derribos y técnicas de control para forzar la rendición del rival. Dentro de esta modalidad, los combates se pactaron a un único asalto de 10 minutos bajo la regla 'submission only', sin conteo de puntos y con la sumisión como única vía para declarar a un ganador.

El momento más esperado de la noche fue el combate estelar entre Marlon ‘Chito’ Vera y el brasileño José Aldo, quienes volvieron a verse las caras casi seis años después de su choque en la UFC.

Empate para 'Chito' Vera y Jose Aldo en Quito

La pelea estelar inició a las 23:30 de este domingo 4 de octubre de 2026. El ingreso de ambos peleadores, integrantes del Salón de la Fama de la UFC, estuvo marcado por la algarabía y el entusiasmo del público.

'Chito' Vera ingresó entre aplausos y gritos eufóricos al ritmo de la 'Cumbia Chonera', desatando el furor de los asistentes, quienes corearon y bailaron con entusiasmo. Al finalizar la canción, la emoción retumbó en el Coliseo Rumiñahui, cuando el público comenzó a corear al unísono su nombre.

La pelea fue bajo la modalidad de sumisión en un solo round de 10 minutos.

Fue un enfrentamiento táctico y de alta concentración. En los dos primeros minutos Vera intentó derribar al brasileño con movimientos clave en la esquina del hexágono.

El combate tomó intensidad al minuto cuatro, cuando el brasileño atacó, segundos después regresaron a la esquina.

Al minuto seis abandonaron la esquina y el encuentro desarrolló más actividad en el centro del hexágono.

Al minuto ocho Vera demostró tener control del encuentro, bajo cautela y movimientos estudiados, el peleador manabita buscaba derribar a su rival.

A 30 segundos de finalizar el encuentro estelar, 'Chito' Vera propuso un acción que no terminó por derrivar a José Aldo.

Por desición unanimé, el combate terminó en empate. Ambos luchadores buscaron imponer su técnica y fortaleza.

Resultados de la peleas estelares

Víctor Felisberto (BRA) vs. Jesús Reyes (ARG): El peleador brasileño enfrentó de forma contundente y obligó al juez a intervenir. La pelea culminó en el primer asalto con victoria para Víctor Felisberto.

Castilla (COL) vs. Islamov (RUS): Victoria europea, el colombiano no logró superar a su rival.

Cappelletti (Angelo José) (PER) vs. Fernando Soluco (BRA): Empate. El peleador brasileño anunció su retiro profesional a los 46 años.

Kike Guerrero (ECU) vs. Andrés Alvarado (ECU): El combate entre compatriotas terminó en empate por desición unánime.

Diego Pato (BRA) vs. Edu Salazar (ECU): Triunfo para Brasil, el ecuatoriano no pudo dominar el duelo.

Lev Sarkisyan (ARM) vs Jonáz Tambaco (ECU): El luchador armenio Sarkisyan vence al ecuatoriano en un duelo de corta duración.

Mayrton Perea (ECU) vs. Juan Albarello (COL) : La pelea coestelar se la lleva el colombiano Albarello 'Albaskull', tras una palanca que sometió a Perea. El encuentro finalizó tras dos minutos y 19 segundos.

Marlon 'Chito' Vera (ECU) vs. José Aldo (BRA): Empate, el combate estelar no tuvo un ganador.

Resultados de las peleas preliminares