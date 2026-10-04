Flávio Bolsonaro se dice "muy satisfecho" y confiado en una victoria en balotaje en Brasil

Flávio Bolsonaro se mostró satisfecho tras los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil.

El senador Flávio Bolsonaro celebró este domingo 4 de octubre de 2026 su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró estar confiado de cara al enfrentamiento definitivo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro terminó el escrutinio en primer lugar, con una ventaja de dos puntos porcentuales sobre Lula, resultado que lleva a ambos candidatos a una segunda vuelta prevista para el próximo 25 de octubre.

“Estoy muy feliz por el resultado. Son más de 56 millones de brasileños que votaron por un cambio”, afirmó Bolsonaro durante su discurso en Brasilia.

El senador, de 45 años y candidato del Partido Liberal (PL), sostuvo además que existe una “posibilidad real” de imponerse en el balotaje y planteó la votación recibida este domingo como un respaldo a su propuesta política.

Bolsonaro declara “el fin de la era del PT”

Durante su intervención, Flávio Bolsonaro concentró parte de su discurso en cuestionar al Partido de los Trabajadores (PT), organización política de Lula.

“Es el fin de la era del PT”, aseguró el candidato. También responsabilizó al oficialismo por problemas como la violencia contra las mujeres y el endeudamiento de los hogares brasileños.

El senador también dijo que espera “recuperar la democracia en tres semanas”, en referencia al tiempo que resta hasta la segunda vuelta, y aseguró que necesitaría un mandato para “volver a poner a Brasil en el centro”.