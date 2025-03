Videos: Dificultades para quitarse anilina morada tras Carnaval en Ecuador

Actualizado 12:35

Redacción Teleamazonas.com |

Ecuador vivió uno de los carnavales más eufóricos de los últimos años. Durante cuatro días, la espuma, el agua, harina, huevos y anilina fueron protagonistas en el tradicional «juego» que congrega a miles de turistas nacionales e internacionales.

Tras la algarabía, los ciudadanos compartieron una inusual experiencia que ha provocado una serie de memes. Decenas de ciudadanos optaron por usar la anilina para divertirse, sin embargo, este compuesto, sobre todo de color morado, se impregnó en su piel generando dificultades para quitárselo.

En TikTok, los ecuatorianos compartieron sus anécdotas y bromearon un poco sobre el regreso a sus rutinas con las manchas del compuesto orgánico. «El problema no es el Carnaval es que juegan como salvajes y con esa anilina que no sale«, escribió una internauta.

Mientras que otros enfatizaron que han usado todo tipo de líquidos, como cloro o jabón, para quitar la anilina de su piel pero no han tenido éxito. Por lo que en cada comentario, los ciudadanos aprovecharon para dar una serie de recomendaciones que podrían ayudar con este problema.

Lea también:

A pesar de usar todos los métodos de limpieza posible, la mayoría aseguró que algunas manchas permanecen en su cuerpo, sobre todo en rostro, cuello y ojos.

Alerta por problemas en la piel

No obstante, algunos ciudadanos recalcaron que no se trataba de anilina sino eterol, un antiséptico y desinfectante de uso veterinario que no debe ser usado por humanos.

Este líquido se usa comúnmente para tratar heridas, aftas, úlceras, abscesos, fístulas y mataduras en la piel de los animales. También se usa como cicatrizante del ombligo de los recién nacidos.

No obstante, a pesar que la anilina se ha populariza en Ecuador durante Carnaval, esta sustancia química puede provocar problemas en la piel. Entre los efectos más alarmantes se encuentra:

Irritación y quemaduras en la piel

y en la piel Orificios (necrosis) en la piel o tejidos subyacentes

Daño a la hemoglobina

Mareo

Dolores de cabeza

de cabeza Dificultades respiratorias

En casos extremos, incluso podría provocar la muerte. Por ello, se recomienda tomar las precauciones necesarios en caso de estar expuesto, como lavarse inmediatamente la zona de la piel contaminada y quitarse la ropa manchada.

También en Teleamazonas: