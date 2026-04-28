Inocar alerta que hay más del 60% de probabilidades de El Niño desde mayo en Ecuador

Durante el fenómeno El Niño se prevé que hayan lluvias intensas en especial en la Costa de Ecuador

El monitoreo oceanográfico frente a las costas ecuatorianas muestra señales que podrían dar paso al desarrollo de El Niño a partir de mayo de 2026. Así lo indicó Carlos Perugachi, director de Oceanografía y Meteorología Marina, este martes 28 de abril de 2026, en Teleamazonas

Perugachi señaló que existe una probabilidad superior al 60% de que entre mayo, junio y julio se presenten condiciones iniciales de este fenómeno en su fase cálida.

“Se prevé que a partir de mayo, junio y julio tengamos posibilidades, sobre el 60%, de tener condiciones iniciales del fenómeno El Niño, en su fase cálida”, dijo Carlos Perugachi.

Según explicó el especialista, actualmente se registra un comportamiento anómalo en la temperatura superficial del mar. “Los valores normales deberían estar alrededor de los 25 °C, pero estamos observando temperaturas de 28 °C”.

"Son condiciones que se van a ir trasladando poco a poco hacia el Pacífico Este dándonos condiciones para un fenómeno El Niño", indicó Perugachi

No obstante, aclaró que su intensidad aún no es definitiva, aunque se proyecta que podría ubicarse entre niveles moderados y fuertes. "Esto no es fijo, por eso es importante el monitoreo”, añadió.

Perugachi enfatizó que el seguimiento es permanente para actualizar la información y asesorar a las autoridades en la toma de decisiones.

En caso de que se confirme el desarrollo de El Niño, uno de los principales impactos sería el incremento de precipitaciones, especialmente en la región Costa, considerada la más vulnerable.

"Cuando tenemos un evento El Niño que tiene estas anomalías que se extienden hasta nuestras costas tendremos un incremento en las lluvias", señaló el especialista.

Sin embargo, el experto indicó que aún no es posible precisar qué zonas serían las más afectadas, debido a factores como la dirección del oleaje y la evolución del fenómeno.