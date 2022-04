El desgarrador testimonio del padre de Debanhi Escobar

Después del hallazgo del cuerpo de la joven de 18 años Debanhi Escobar, su padre, Mario Escobar, dio un desgarrador testimonio.

En medio del shock y conmocionado por el asesinato de su hija, Escobar habló en una conferencia con los medios de México. Durante sus primeras declaraciones dijo sentirse enojado por haberse equivocado al «creer en la Fiscalía».

«Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo. Vinieron aquí 4, 5 o 6 veces. No sé cuántas y no hicieron su trabajo. El licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético, yo fui muy respetuoso de su trabajo. Creí que podía haber un cambio y no lo hubo. Trece días después, dicen, vamos ir otra vez porque hay un cuerpo», enfatizó.

Además, aseguró que “hay culpables, sí, que deben pagar, sí, tanto involucrados como gente de la Fiscalía, públicamente lo digo”. Y reveló que el resultado no fue el que su corazón y el de su esposa pedían, querían y exigían.

«Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía, repito, en la Fiscalía«, señaló.

DESAPARICIÓN DE DEBANHI

Debanhi desapareció el 9 de abril en Escobedo, una ciudad de Nuevo León que forma parte del área metropolitana de Monterrey (México). Y fue encontrada asesinada trece días después.

La nochde del 8 de abril, la joven salió de su domicilio en compañía de dos amigas rumbo a una fiesta. Según el testimonio de las jóvenes, tuvieron un pleito entre ellas y por esa razón se marcharon del lugar separadas.

A Debanhi la esperaba un chófer de Didi que le habían pedido sus acompañantes. El taxista, identificado como Juan David Cuéllar, recogió a la joven pero por circunstancias, hasta entonces desconocidas, la dejó en la carretera a Nuevo Laredo.

La madrugada del 9 de abril, Debanhi camnió sola con los brazos cruzados y en el margen de la vía, donde fue la última vez que se le vio con vida. El conductor tomó una imagen del momento, que tras su desaparición se viralizó en redes sociales.

En medio del dolor del hallazgo del cuerpos de su hija, Mario Escobar señaló que su hija se bajó del vehículo por acoso tras ver un video.

«Hay un video que aparece el taxista, y analizado por la fiscalía, se ve cómo se sube mi hija Debanhi al taxi de él (Juan David Cuéllar). Antes de aparecer en la foto que todos conocemos, hay un momento en que el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija, y de ahí, yo supongo, que mi hija no aguantó el acoso. El fiscal dice que no hay delito que perseguir. Acuso a Juan David Cuellar de detonar todo esto», expresó.

NUEVA AUTOPSIA Y CAUSA DE MUERTE

La familia de Debanhi Escobar dijo este sábado que exigirá una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual y en rechazo a las versiones de la Fiscalía del Estado, que primero manejó el caso como un accidente.

Tras el velorio en la ciudad de Monterrey, la familia y asesores legales afirmaron este sábado que «sí hubo abuso sexual». Por lo que acusaron a la Fiscalía de «inconsistencias» en el caso de la joven de 18 años, quien fue hallada muerta el jueves pasado en la cisterna de un motel.

“La familia no está conforme con los resultados, queremos más estudios, tenemos suficiente material para continuar con los estudios, para un segundo peritaje«, declaró a los medios Omar Tamez, miembro de la organización no gubernamental Comisión Internacional de los Derechos Humanos.

En medio de protestas ciudadanas con miles de mujeres en las calles a nivel nacional, la Fiscalía del estado indicó este viernes que Debanhi murió por una «contusión profunda en el cráneo» antes de caer a la cisterna en la que hallaron su cuerpo.

Compartimos videocomunicado respecto del caso de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. https://t.co/6FELgVysPk a través de @FacebookWatch — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 23, 2022

Tras el velorio, Mario Escobar desestimó una vez más las versiones brindadas por la Fiscalía de Nuevo León acerca de la muerte de su hija.

«Lo que digan ellos es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la sembraron. No me digan ahorita los cuestionamientos de lo que dijo la Fiscalía. A ella la mataron y la dejaron en la carretera. Una persona la estaba acosando sexualmente, que es el taxista Juan David Cuéllar, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía y lo que digan ahorita es totalmente mentira. Tenemos que hacer justicia», dijo.

«Toda la ayuda que yo pueda tener para poder esclarecer el asesinato de mi hija es bienvenido, porque fue un asesinato, la mataron», añadió.

Con información de EFE