La agencia Associated Press (AP) cita a funcionarios del gobierno de Joe Biden para informar que el presidente habría invitado a sus homólogos de Rusia y China para participar en una cumbre virtual sobre el clima. El evento pretende busca soluciones para reducir la contaminación al planeta.

La finalidad es poder tener al presidente ruso Vladimir Putin y a Xi Jinping, de China, en la cumbre y así contar con las principales economías del mundo. El resto de participantes serán mandatarios de las naciones más afectadas por el cambio climático.

